Semih Erden, basketboldan kopmak istemiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım'ın 2,13 metre boyundaki tecrübeli pivotu Semih Erden, deneyimlerini genç oyunculara aktarmaya çalıştığını belirterek, basketboldan kopmayı düşünmediğini söyledi.



Profesyonel basketbol kariyerine 2003 yılında Darüşşafaka'da başlayan Semih, 2010-2012 yıllarında NBA'de birer sezon Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını giydi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan Semih Erden, milli formayla maç başına 2,2 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.



Semih, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımla gümüş madalya kazandı. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise 6 karşılaşmada maç başına 13,2 sayı ve 4,3 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Semih Erden, milli takım kariyerinde bir turnuvadaki en iyi bireysel performansını sergiledi.



37 yaşındaki Semih Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor İnfo Yatırım'la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonuna yeni bir kadroyla başladıklarını söyledi.



İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini, önemli galibiyetler almalarının yanında birkaç maçı kıl payı kaybettiklerini belirten Semih Erden, "İkinci yarıya ise maalesef kötü başladık. İstediğimiz gibi başlayamadık ve kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Bu da bizi biraz daha geriye düşürdü ama lig uzun ve play-off şansımız var." dedi.



Play-off yolunda zorlu rakiplerle mücadele ettiklerini dile getiren Semih, ellerinden geleni en iyi şekilde yapıp maçlara iyi hazırlanarak kazanmak istediklerini vurguladı.



- "Büyük bir camiayız ve büyük bir taraftara sahibiz"



Takımda güzel bir ortamın olduğunu aktaran Semih Erden, "Herkes çok iyi ve isteyerek antrenman yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Burada tabii ki önemli olan aslında burada bunları yapıp sahaya en iyi şekilde adapte etmek ve bunu göstermek. Dolayısıyla takım arkadaşlığımız şu an için iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni başantrenörleri Serhan Kavut'un daha yolun başında olduğunu kaydeden Semih, başarılı bir kariyer geçireceğine inandığını anlattı.



Kavut'un bilgisi ve tecrübesiyle kendilerine ateşleyici güç olduğunu söyleyen Semih Erden, "Devamlı bizimle beraber hareket ediyor. Bu çok önemli bir şey. Hem Bursaspor için hem de kendisi için çok güzel bir şey. Sonuçta onun için de aslında güzel bir tecrübe. Aldığı sorumluluğu inşallah en iyi şekilde yerine getirip bizim de yardımımızla güzel bir ekip çalışmasıyla daha iyi yerlere taşırız." ifadesini kullandı.



Taraftarın da kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Semih, "Büyük bir camiayız ve büyük bir taraftara sahibiz. Bizim ateşleyici gücümüz aslında onlar ve birçok maçı onlarla kazandığımızı söyleyebilirim. Onların verdiği enerji, motivasyon çok önemli bizim için. Dolayısıyla onların gelmesiyle bizim de orada yarattığımız atmosferle beraber çok güzel işler başardığımızı ve başaracağımıza da inanıyorum." görüşünü dile getirdi.



- "Disiplinini kaybetmeyen her zaman kazanıyor"



Semih Erden, profesyonel kariyerinden sonra basketbolun içinde kalacağını vurguladı.



Türk basketboluna katkıda bulunmaya devam etmek istediğini aktaran Semih, şunları kaydetti:



"Basketbolu çok seviyorum. Tecrübemi aktarmam gerekiyor ve bunu da en iyi şekilde burada yapabilirim. Bu sene basketbol oynuyorum. Seneye ne olur onu bilmiyorum ama yine her zamanki hayalim en iyi yerlerde olmak, en iyi şeyleri yapmak, pozitif şeyler yapmak. İnşallah bunun doğrultusunda çok çalışıp bunu başarmak istiyorum.



Zaman çok çabuk geçiyor ve genç sporcularımızın bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Antrenman olsun, saha içi, saha dışı ne seviyorlarsa onu en iyi şekilde yapmalarını öneriyorum. Tabii ki anahtar kelime çalışmak, çalışmak, disiplinli çalışmak. İstemek, düşünmek yani onu benimsemek çok önemli. Gerek spor olsun gerek başka branşlarda olsun öz disiplin çok önemli çünkü yaptığımız iş bazen gerçekten sıkıcı olabiliyor ama disiplinini kaybetmeyen her zaman kazanıyor. Sabırlı bir şekilde çalışsınlar ve hangi genç arkadaşım olursa olsun hedefsiz kimse kalmasın."