18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
0-012'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Semenyo için 74 milyon euro!

Bournemouth forması altındaki performansıyla dikkat çeken Antoine Semenyo'nun, İngiliz ekibiyle sözleşmesinde 65 milyon sterlin (74 milyon euro) değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

calendar 18 Kasım 2025 18:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo, ara transfer döneminde transfer için önemli ekipleri karşı karşıya getirebilir.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Semenyo'nun, Bournemouth ile sözleşmesinde 65 milyon sterlin (74 milyon euro) değerinde serbest kalma maddesi bulunuyor.


Antoine Semenyo ile ilgilenen kulüplerin, devre arası transfer döneminde bu serbest kalma maddesini kullanıp 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

BU SEZON NE YAPTI?

Bournemouth forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Semenyo, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Semenyo'nun, güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
