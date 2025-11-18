Semenyo için 74 milyon euro!

Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo, ara transfer döneminde transfer için önemli ekipleri karşı karşıya getirebilir.İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.Semenyo'nun, Bournemouth ile sözleşmesinde 65 milyon sterlin (74 milyon euro) değerinde serbest kalma maddesi bulunuyor.Antoine Semenyo ile ilgilenen kulüplerin, devre arası transfer döneminde bu serbest kalma maddesini kullanıp 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.Bournemouth forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Semenyo, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Semenyo'nun, güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.