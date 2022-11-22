Selçuk İnan: 'İdolüm Fatih Terim'

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olan Selçuk inan, imza töreninde açıklamalarda bulundu.



Selçuk İnan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 yıldır Galatasaray'dan ayrıldım. Fatih Terim'e çok büyük teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum. Beni daha da cesaretlendiren, teşvik eden Fatih hocam oldu. Ona da çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Tüm çalıştığı hocalarla iletişim halinde olduğunu söyleyen İnan, "Bir senedir bütün hocalarımla iletişim halindeyim. Oynadığım bütün takımlarda neredeyse kaptanlık yaptım. Çalıştığım bütün hocalarla iyi bir iletişimim vardı. Kafamda oluşturduğum bir prensip ve oyun anlayışı her zaman vardı. Oyunculuk döneminde de vardı. Bunların hepsini mix yapıp bana uyacağını düşündüğüm tüm fikirleri saklıyorum ve bana yardımcı olacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.



Fatih Terim'i örnek aldığını söyleyen genç çalıştırıcı, "İdol olarak isim vermek istemem. Her zaman değişiyor futbol. 3 sene önce çok beğendiğim biri şimdi değişiyor. Başarılarını iyi anlamda kıskandığım. Başarılarını tekrar etmek istediğim tek bir isim var o da Fatih Terim." şeklinde konuştu.



Selçuk İnan son olarak, "Birçok önemli maçlara çıktı. Onlara karşı çok iyi rekabet içindeydik. Yeni nesil teknik direktör revaçta ama bu demek değildir ki önceki teknik adamlar geride kaldı. Biz onlardan feyz alıyoruz. Yeni nesil teknik adamın şöyle bir avantajı var; nesil değişiyor. Bunları takip etmekte biraz avantajımız olabilir. Çok önemli bir ekibimiz var. Uzun zamandır beraber futbol konuştuğum iyi insanlar. Çok güzel bir kurumsal yapı var. Gerçekten böylesine önemli projelerin olması ve futbola bu kadar yatırım yapılması beni şaşırttı. Heyecanlı yeni ve istekli bir ekip oluşturduk. Hepsi kendi dalında başarılı, bilgili ve önemli hocalar." ifadelerini kullandı.





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