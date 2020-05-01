Selçuk İnan için son söz Fatih Terim'de

Futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

Haber; Sabah
Selçuk İnan için son söz Fatih Terim'de
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01 Mayıs 2020 08:03
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki Selçuk İnan'ın, "Yaşıtlarım hâlâ futbol oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.

Sarıkırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.

1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.

Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.



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