Selçuk İnan: 'Hedefi olan takımlara karşı kazanmak kolay değil'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Selçuk İnan, "Set hücumunda etkili bir takım, Mario'nun içeriye girmesi ve fazla adam olması, bunlara çok iyi çalıştık. Bugün Ogün'ü oynatmak, orada konumlandırmak istedim. Defansif olarak bunu gerçekleştirdik. Orta sahada daha fazla adamla topa sahip olmak ve rakibi yormak istedim. Bunların çoğunu yaptık ama burada, bu taraftarın önünde, son haftalarda formda bir takıma karşı kazanmak çok kolay değil. Oyuncularımız söylediklerimizin hepsini yapmaya çalıştı. Maçın başından sonuna kadar her şeylerini verdiler, mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum ve gönülden teşekkür ediyorum." dedi.



"HEDEFİ OLAN TAKIMLARA KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"



Selçuk İnan, "Son birkaç deplasmanda biz galibiyete yaklaşmıştık. Samsunspor maçı onlardan biriydi, Trabzonspor maçında 3-0'dan 3-2'ye getirdik. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Amacımız bundan sonraki deplasmanlarda da kazanmak. Özellikle bu dönemde deplasmanda maç kazanmak, hedefi olan takımlara karşı kazanmak kolay değil, o yüzden oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



"Beşiktaş son haftalarda formu yükselen bir takımdı. Üçüncü bölgede etkiliydiler. Bunun üzerine çok çalıştık." diyen İnan, "Her zaman oynadığımız oyunun dışında orta sahada bir oyuncu fazla oynamak istedim. Oyuncularım her şeyi harfiyen yerine getirdi. Final paslarını daha iyi yapsak skoru daha erken alırdık. Oyuncularımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışıyor. Böyle bir atmosferde Beşiktaş'a karşı üst seviyede oynamak çok önemliydi. Bugün biraz farklı oyun anlayışı benimsedik. Orta sahada adam adama oynamak özel isteğimizdi. Oyuncularımıza daha fazla sorumluluk vermek istedim. Beşiktaş topu kaybedince savunmaya geçerken sıkıntı yaşayan bir takımdı. Oyun planının tuttuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Soru: "Bugün top 44 dakika oyunda kalmış. Özellikle skoru bulduktan sonra çok fazla kalecinizin zaman geçirdiğini gördük. Oyunu bayağı da soğuttunuz. Buna rağmen Beşiktaş bir taç atışı kazanmıştı. Çok aşırı bir reaksiyon gösterdiniz. Bu tavrınız doğru muydu?"



Selçuk İnan, "Tavırları değerlendirmek size bağlı. Siz nasıl değerlendiriyorsanız, saygımız var. Topun oyunda ne kadar kaldığı ile ilgilenen bir adamım. Çok fazla zaman geçirmedik. Bence hakkıyla mücadele ettik. Çok da iyi oynadık. Güzel bir soru. Ne diyeyim. Siz değerlendirin." sözlerini sarf etti.