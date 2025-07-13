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13 Temmuz
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Brann-Viking
3-190'
13 Temmuz
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Giresunspor'un eski futbolcusu Borja Sainz, Porto'da!

Geçtiğimiz sezonlarda Giresunspor forması da giyen Borja Sainz, Norwich City'den Porto'ya transfer oldu.

calendar 13 Temmuz 2025 21:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giresunspor'un eski futbolcusu Borja Sainz, Porto'da!
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Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, geçtiğimiz sezonlarda Giresunspor formasını da terleten Borja Sainz'i kadrosuna kattı.

16.5 MİLYON EURO

Norwich City'de forma giyen İspanyol futbolcu için Porto 16,5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

Porto, Borja Sainz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON PERFORMANSI

Norwich City'de geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan İspanyol kanat, bu maçlarda 19 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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