Giresunspor'un eski futbolcusu Borja Sainz, Porto'da!

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, geçtiğimiz sezonlarda Giresunspor formasını da terleten Borja Sainz'i kadrosuna kattı.



16.5 MİLYON EURO



Norwich City'de forma giyen İspanyol futbolcu için Porto 16,5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.



SÖZLEŞME 5 YILLIK



Porto, Borja Sainz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



SEZON PERFORMANSI



Norwich City'de geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan İspanyol kanat, bu maçlarda 19 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.



