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Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi.

calendar 14 Temmuz 2025 01:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi.

Corendon Airlines'ın özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile Türkiye'ye gelen Hull City, "Tigers on Tour" etkinliği kapsamında 13-20 Temmuz tarihleri arasında TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.

Oynanacak hazırlık maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ve Sportif Direktör Jared Dublin'in de katılımıyla 15 Temmuz Salı günü saat 15.00'te TFF Riva Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenlenecek.


ACUN ILICALI, 100'E YAKIN HULL CITY TARAFTARINI TÜRKİYE'DE AĞIRLIYOR

İstanbul'daki kamp süresince Hull City takımını taraftarları da yalnız bırakmayacak.

100'e yakın şanslı Hull City taraftarı, kulüp başkanı Acun Ilıcalı ve kulübün seyahat sponsoru Corendon Airlines'ın katkılarıyla 13-20 Temmuz tarihleri arasında Sergej Jakirovic'in A takım kadrosuyla birlikte İstanbul'da sekiz gün geçirecek ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak.

Taraftarlar, kamp sürecini ve dostluk maçlarını yakından takip etmenin yanı sıra; İstanbul'da gerçekleşecek sosyal etkinliklere, şehir turlarına ve çeşitli sürpriz aktivitelere katılacak.

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