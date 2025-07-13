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Tarık Çetin resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Tarık Çetin'in transferini resmen açıkladı.

calendar 13 Temmuz 2025 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 19:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Tarık Çetin resmen Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin'in transferini resmen açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin, yıllar sonra altyapısından çıktığı Fenerbahçe'ye döndü. 28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen kaleci Tarık Çetin'le anlaşma sağladı. 28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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