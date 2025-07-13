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Beşiktaş, Orkun Kökçü için imza töreni düzenledi!

Beşiktaş Kulübü, yeni transfer Orkun Kökçü için imza töreni düzenledi.

calendar 13 Temmuz 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Orkun Kökçü için imza töreni düzenledi!
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Beşiktaş Kulübü, Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ"
Serdal Adalı: "Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz' sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."

"ORKUN, BU FORMAYI İLK GEZ GİYMEDİ"

Serdal Adalı: "Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak."

"DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN BENİM"

Orkun Kökçü: "Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."

"BAŞKANIMIZA VE BANA DESTEK OLUN"

Orkun Kökçü: "Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. En iyisi birazdan üçlü çektirmeye geleyim."

ORKUN'DAN GÜNDOĞDU MARŞI
Orkun Kökçü: "Ben bir şey başlatacağım, gerisini siz halledersiniz. Gün doğdu..." Beşiktaş Tribünleri: "Hep uyandık statlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık."

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

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