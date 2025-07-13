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Beşiktaş, Admira Wacker'le yenişemedi!

Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 13 Temmuz 2025 17:51 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 19:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Admira Wacker'le yenişemedi!
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Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlıları öne geçiren gol, 18. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın ceza sahasının sağ tarafından içeri çevirdiği topu Malicsek'in kendi ağlarına göndermesiyle geldi. Admira Wacker'e beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Marco Wagner kaydetti.

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