13 Temmuz
Chelsea-PSG
22:00
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
1-0
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
0-2
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
0-090'
13 Temmuz
Rosenborg-Hamarkameratene
2-090'
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
2-3
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olduk!

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı üçüncülükle noktaladı.

calendar 13 Temmuz 2025 18:18
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olduk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Roberto Estrello Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamlayan milliler, ilk yarıyı 32-28 üstün geçti. Skor avantajını sürdüren milli takım, üçüncü çeyreğini 47-37 önde bitirdiği maçı 71-48 kazandı.


Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Türkiye'de Şeyma Yılık 17 sayı, 13 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Asya Barnes 16, Zümra Küçük ve Tuana Vural 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.