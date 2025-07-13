FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olduk!

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı.Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.Roberto Estrello Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamlayan milliler, ilk yarıyıüstün geçti. Skor avantajını sürdüren milli takım, üçüncü çeyreğiniönde bitirdiği maçıkazandı.Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayıbitirdi.Türkiye'de Şeyma Yılık 17 sayı, 13 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Asya Barnes 16, Zümra Küçük ve Tuana Vural 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.