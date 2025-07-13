Fenerbahçe'den Talisca açıklaması

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adalesinden yaralanma yaşadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü