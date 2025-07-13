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0-090'
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Rosenborg-Hamarkameratene
2-090'
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
2-3
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yayımladı.

calendar 13 Temmuz 2025 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Talisca açıklaması
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adalesinden yaralanma yaşadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü



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