Selçuk İnan: 'Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz'

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti ve çıkışta açıklamalarda bulundu.



Muslera'nın keyifli olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Gerçekten çok üzgünüz. Ama Muslera'nın morali çok yüksekti. Tekrar ona geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi zaten çok güçlü bir karakter ve çok da iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zor bir süreçten geçiyoruz. Çok üzücü bir maçtı ama futbolda bunlar var. Muslera inşallah daha güçlü dönecek" dedi.



Rizespor maçına değinen Selçuk İnan, "Biraz hayal kırıklığı yaşadık. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan taraf iki oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir, bir kez daha anlamış olduk. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz, devam edeceğiz. Bugün Nando'yu mutlu gördüğümüz için bizim de moralimiz yerine geldi" sözlerine yer verdi.



Muslera'nın beklenenden erken döneceğine inandığını söyleyen sarı kırmızılı futbolcu, "Nando çok güçlü bir karakter. Bu sakatlıklardan sonra psikoloji de çok önemli bu sakatlıklardan sonra. Mental olarak çok güçlü bir oyuncu olduğu için ve mutlu da bir insan olduğu için bu dönüşünü çabuklaştıracakır" sözlerini kullandı



Geleceğiyle ilgili sorulan sorular üzerine ise, "İleride bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı



