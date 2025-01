Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçı öncesi, kazanmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Taraftarlarımızın ve şehrimizin bir zafer beklentisi var. Biz maç ayrımı yapmadan her maça bu düşünce ile çıkmaya çalışıyoruz' dedi.



Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenman öncesinde, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve orta saha oyuncusu Kozłowski basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



SELÇUK İNAN: MAÇ AYRIMI YAPMADAN ÇALIŞIYORUZ



Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu belirten Selçuk İnan, oyuncularını maça en iyi şekilde hazırlamaya çalıştığını belirterek, "Taraftarlarımızın ve şehrimizin bir zafer beklentisi var. Biz maç ayrımı yapmadan her maça bu düşünce ile çıkmaya çalışıyoruz. Bir antrenör olarak da oyuncularımı bu şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Yine hiçbir değişiklik yapmadık. Evimizde kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artılarına eksilerine göre antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanıyoruz. Bu tür maçlar şehirler için bayram havasında geçer. Bunun da farkındayız. Taraftarımızın da desteği ile bir zafer kazanmayı da istiyoruz. Taraftarlarımıza çağrım takım onların takımı. Taraftarlarımızın desteğine maç boyunca ihtiyacımız var. Taraftarların desteği ile maç kazanılır'' dedi.



'FARKLI DUYGULAR TABİ Kİ VAR'



Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın farklı bir duygusunun olduğunu ifade eden Selçuk İnan, artık yeni bir sayfa ve yeni bir hayatın içerisinde olduğunu ve Gaziantep FK için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



İnan,''Çok güçlü bir takımla maç yapacağız. Şu an Türkiye'de hücum gücü en yüksek takım olabilir Galatasaray. Önemli bir güce sahipler ancak doğru bir oyun ile doğru taktiklerle istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Futbolculuğumuzun üzerinden uzun bir zaman geçti. 5 yılı aşkın süredir antrenörlük yapıyorum. Bu bizim işimiz, bu bizim mesleğimiz. İşi doğru yapmaya kendimizi adadık. Galatasaray'ın oyunculuğunu yaptım, kaptanlığını yaptım. Antrenörlüğünü yaptım, gurur duydum. Bunları hiçbir zaman değiştiremeyiz. Ben Galatasaray ile Selçuk İnan oldum. Bu benim işim. Ailemden hayatımdan ödün veriyorum. Farklı duygular tabi ki var. Dediğim gibi bu yeni bir sayfa, yeni bir hayat yeni bir oyun. Şehrimiz için oyuncularımız için takımımız için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğim'' şeklinde konuştu.



KOZLOWSKI: 3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ'



Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu ve önemli bir maç olacağını ifade etti. Bu büyük maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydeden Kozlowski,''Bizim için iyi bir maç. Galatasaray'a karşı evimizde oynayacağız. Büyük bir maç. 3 puan almak için oynayacağız. Öncelikle son maçla ilgili konuşmak istiyorum. Samsun maçında bireysel değil takım olarak da iyi şeyler yapamadık maalesef. Oyunda bir şeyler eksikti. Oyunda da 45 dakika kaldım. Dersimize iyi çalıştık ve bu maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizim için tabi ki de çok önemli. Bizlerin de daha iyi oyun oynayarak onları stada çekmemiz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Oyunda o kadar çok agresif olduğumu düşünmüyorum. Agresiflik benim gibi bir futbolcu için görmediğiniz bir şey olabilir. Maçlarda sarı kartlar görmeyi ben de istemiyorum'' diye konuştu.