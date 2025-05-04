Gedson Fernandes: "Mourinho'nun bendeki yeri özel"

Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'a zaferi getiren Gedson Fernandes, derbinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Mourinho'nun bendeki yeri özel'
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04 Mayıs 2025 21:34
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 21:35
Beşiktaş'a derbide zaferi getiren Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes, "Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN BENDEKİ YERİ ÖZEL"

Jose Mourinho ile ilgili görüşü sorulan Gedson Fernandes, "Benim için bireysel olarak çok önemli bir insan. Gelişmemde çok yardımı dokundu bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Ağırlığı olan, çok önemli bir teknik direktör. Bendeki yeri de özel." cevabını verdi.

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