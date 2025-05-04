İrfan Can Eğribayat: "Kelimeler bir araya gelmiyor"

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İrfan Can Eğribayat: 'Kelimeler bir araya gelmiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 21:27
Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından kaleci İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

"KELİMELER BİR ARAYA GELMİYOR"

Taraftarlardan özür dileyen Eğribayat, "İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.