Hansi Flick: "Kalede Szczesny olacak"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Inter ve Real Madrid maçlarında kalede Wojciech Szczesny'ye görev vereceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick: 'Kalede Szczesny olacak'
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04 Mayıs 2025 17:01
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Real Valladolid ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Barcelona'da eylül ayından bu yana sakatlığı bulunan kaleci Marc Andre ter Stegen, Valladolid maçıyla geri dönmüş ve ilk 11'de forma giymişti. Hansi Flick, Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında ve ligdeki Real Madrid maçında Wojciech Szczesny'ye forma vereceğini söyledi.

Alman teknik adam, Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ter Stegen'in geri dönmesinden çok mutluyum ama Inter ve Real Madrid maçlarında Szczesny forma giyecek." sözlerini sarf etti.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında salı günü Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hansi Flick'in ekibi, ligde gelecek hafta ise Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

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