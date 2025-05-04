Kadıköy'de Youssef En-Nesyri ıslıklandı

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde Youssef En-Nesyri'yi ıslıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Youssef En-Nesyri ıslıklandı
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04 Mayıs 2025 20:40
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

27 yaşındaki Faslı golcü, derbinin 70. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 47 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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