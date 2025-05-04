Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 kaybeden Sivasspor'da Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın sosyal medya fotoğrafları nedeniyle görevine son verildi.



Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın çocuklarıyla birlikte Galatasaray'ın 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin kutladığı yönünde paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bu yaşananların ardından resmi açıklama yapıldı.



Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.



Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."



