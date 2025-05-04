Ole Gunnar Solskjaer, tüm derbileri kazandı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında çıktığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ole Gunnar Solskjaer, tüm derbileri kazandı!
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04 Mayıs 2025 21:12
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç derbiye çıkan Beşiktaş, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.

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