Ole Gunnar Solskjaer, tüm derbileri kazandı!

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç derbiye çıkan Beşiktaş, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı.
Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.
Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç derbiye çıkan Beşiktaş, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı.
Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.
⚫️⚪️Beşiktaş bu sezon 5. derbi zaferini yaşadı.
✅Galatasaray 0-5 Beşiktaş
🤝Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
❌Galatasaray 2-1 Beşiktaş
✅Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
✅Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
✅Beşiktaş 2-1 Galatasaray
✅Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş pic.twitter.com/xNZ4xpR6TA
— Sporx (@sporx) May 4, 2025