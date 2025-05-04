Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren oglleri 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen kaydetti.



Adana Demirspor'un tek golü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.



Son 3 haftada 7 puan toplayan Göztepe, puanını 46'ya çıkardı. Ligde üst üste 7. yenilgisini alan Adana Demirspor, eksi 2 puanda kaldı.



Göztepe, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in uzun pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Romulo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dönmezer'den döndü. Kubilay Kanatsızkuş kale sahasında kafayla dönen topu ağlara gönderdi.

9. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Soldan serbest atış kullanan Tijanic'in ceza sahasına yaptığı ortada Nielsen altıpasta kafayla topu filelere yolladı: 0-2.

21. dakikada Tijanic ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda, top üstten auta gitti.

33. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ali Yavuz Kol, ceza sahasında kaleci Lis'i önde görünce kafayla aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-2.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



