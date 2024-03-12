Selçuk İnan: 'Bu kadarını beklemiyorduk'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen İnan, " Bugün, maça hazırlanmak kolay olmadı. 2 gün önce geldik, bir şeyleri çabucak değiştirmek kolay değil. Belli başlı şeyleri istemek bizim oradaki bulunma amacımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş, bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum. Şehir için de bir şeyler söylemek istiyorum. Antep, bizim için en önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Hak ettiği, hep bu ligde olmasını sağlamak bizim için bir görev. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor. Taraftarlara teşekkür ediyorum. O yüzden taraftarları da tebrik ediyorum" dedi.



Bu oyunu kendilerinin de beklemediğini söyleyen İnan, " Çok kritik bir zamanda geldik. Ama ben kendime inanıyordum. Başkanımızla ilk kez görüştüğümüzde, "Bir şeye inanmıyorsam, peşinden gitmem zaten" dedim. Ama oyuncuların bu kadar çabuk şekilde bize ilgiyi, alakayı, öz veriyi göstereceklerini beklemiyorduk. İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar. Bizi çok sevdiler ama daha bitmedi. Onlar da bunun farkında. Amacımız ligde kalmak. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI



Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, hafta içerisinde göreve geldiği takımıyla galibiyet kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Oyuncularının rakibe karşı iyi reaksiyon gösterip, özverili oynayarak iyi mücadele ettiğini belirten Selçuk İnan, "Hak ettiğimiz ve çok isteğimiz 3 puanı aldık. Biraz nefes aldık ama hala işimiz bitmedi" dedi.



Ligde kalma adına Beşiktaş maçının stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Selçuk İnan, "Beşiktaş puan olarak üst sıralarda değil ama nihayetinde yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Takımda bazı alışkanlıklar var bunu hemen değiştirmek kolay olmayacak. Oyuncularımız ön alan baskısını istediğimiz gibi sahaya yansıtarak golü bulmaları bizi mutlu etti. Buna çok çalıştık ve istedik. Ligde kalan maçlarda işimiz kolay olmayacak. Ligin alt sıralarındaki bütün takımlar neredeyse denk ve puan olarak birbirine yakınlar. Rakiplerimizle sahamızda oynuyor olmak bana göre avantaj değil. Çünkü maç sahada kazanılıyor. O gün inanır ve doğruyu sahaya yansıtırsanız Beşiktaş'ı da yenersiniz herhangi bir takımı da yenebilirsiniz. Zorlu süreç, bugün 3 puan aldık ama işimiz bitmedi. Hedefimiz ligde kalmak ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.







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