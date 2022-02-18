Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç 4-4'lük beraberlikle tamamlandı.



Kasımpaşa'ya puanı getiren golleri 7. dakikada Ben Ouannes, 46. dakikada Hajradinovic, 60. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 90+1. dakikada Awer Mabil kaydetti. Konyaspor'un golleri ise 28. dakikada Amilton, 40. dakikada Rahmanovic, 52. dakikada Soner Dikme'den ve 90+10. dakikada penaltıdan Cikalleshi attı.



PENALTI TEKRARLANDI



60. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı atışında Umut Bozok topun başına geçti, vuruşunu kaleci Sehic çıkardı. Sonrasında hakem Ümit Öztürk ceza alanı ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Tekrar topun başına geçen Umut Bozok kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı.



SONER DİKMEN'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ



70. dakikada Konyasporlu Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu ancak kalecinin önünde aktif alanda bulunan Ahmed Hassan ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.



Konyaspor bu beraberlikle puanını 49'a çıkardı ve zirve yarışında yara aldı. Kasımpaşa ise puanını 29 yaptı.



Konyaspor 22 Şubat Salı günü Başakşehir ile ertelenen maçta karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise 27. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada konuk ekip öne geçti. Fall'ın pasında rakip ceza sahasında çizgiye kadar inen Umut Bozok'un altıpas içine kestiği topa dokunan Mortadha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



14. dakikada Adil Demirbağ'ın kısa düşen pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda topu, kaleci Sehic son anda tokatlayarak gole engel oldu.



27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ahmed Hassan'ın ara pasına hareketlenen Amilton'un kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı oyundan düşürerek topu boş kaleye gönderdi: 1-1



40. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Amilton'un havalandırdığı topu Ahmed Hassan bekletmeden içeriye kesti. Altıpas üzerinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Öte yandan İttifak Holding Konyaspor, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya "Farkında Ol, Destek Ol, Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Mortadha'nın ortasında, Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



51. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Amilton'un ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2



56. dakikada Mortadha'nın ara pasına hareketlenen Evren Eren Elmalı'ya Adil Demirbağ'ın ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Umut Bozok'un kullandığı penaltıyı kurtaran Sehic, kural hatası yaptığı için hakem Ümit Öztürk penaltının tekrarlanmasını istedi.



57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-3



77. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden sert şutu direkten auta çıktı.



90. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in ara pasında topla buluşan Mabil'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-4



90+8. dakikada ceza sahasına hareketlenen Amilton'un şutunda meşin yuvarlak Hajradinovic'in eline çarpması üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



90+10. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-4



Karşılaşma 4-4 berabere bitti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Hakan Karabalcık



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 81 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Amilton, Soner Dikmen (Dk. 81 Çekiçi), Hadziamhetovic, Rahmanovic (Dk. 66 Mpoku), Bytyqi (Dk. 66 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 81 Cikalleshi)



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Evren Eren Elmalı, Fall (Dk. 73 Mabil), Aabid (Dk. 46 Hajradinovic), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 73 Travnik), Mortadha (Dk. 89 Ahmet Engin), Umut Bozok



Goller: Dk. 7 Mortadha, Dk. 46 Hajradinovic, Dk. 57 Umut Bozok (penaltıdan), Dk. 90 Mabil (Kasımpaşa), Dk. 27 Amilton, Dk. 40 Rahmanovic, Dk. 51 Soner Dikmen, Dk. 90+10 Cikalleshi (penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 45 Osman Demir (Teknik sorumlu), Dk. 61 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Mortadha, Dk. 69 Fall, Dk. 78 Travnik, Dk. 87 Hadergjonaj, Dk. 89 Donk (Kasımpaşa)













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