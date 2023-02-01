Galatasaray'dan İspanya La Liga ekiplerimden Celta Vigo'ya transfer olan Haris Seferovic, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla Galatasaray'a veda etti.
"TEŞEKKÜRLER CİMBOM!"
Seferovic'in veda mesajında, "Futbol böyle bir oyun. İşler çok hızlı değişebiliyor. İnanılmaz Galatasaray taraftarlarına, ailemi ve beni çok sıcak karşılayan Türk halkına çok teşekkür ederim. Galatasaray'a ve çocuklara sezonun geri kalanında başarılar. Teşekkürler Cimbom!" ifadelerine yer verdi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.
"TEŞEKKÜRLER CİMBOM!"
Seferovic'in veda mesajında, "Futbol böyle bir oyun. İşler çok hızlı değişebiliyor. İnanılmaz Galatasaray taraftarlarına, ailemi ve beni çok sıcak karşılayan Türk halkına çok teşekkür ederim. Galatasaray'a ve çocuklara sezonun geri kalanında başarılar. Teşekkürler Cimbom!" ifadelerine yer verdi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.