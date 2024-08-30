Seçil Er, repesaj mücadelesi kaybetti!

Milli tekvandocu Seçil Er, Paris 2024'te repesaj maçında Yunan rakibi Christina Gkentzou'ya 23-2 yenilerek madalyasız ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Seçil Er, repesaj mücadelesi kaybetti!
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30 Ağustos 2024 20:53
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Seçil Er, kadınlar K44 65 kiloda repesaj maçını kaybetti ve oyunları madalyasız tamamladı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 3 numaralı seribaşı Seçil Er, repesaj maçında Yunanistan'dan Christina Gkentzou'yla karşı karşıya geldi.

Rakibine 23-2 mağlup olan Seçil, oyunlara veda etti.

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