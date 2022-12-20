Sebastien Haller'den müjdeli haber

Borussia Dortmund'un testis kanseri ile mücadele eden forvet oyuncusu Sebastien Haller'in ocak ayı itibarıyla antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sebastien Haller'den müjdeli haber
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20 Aralık 2022 20:23
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Sebastien Haller'in, testis kanseri tedavisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OCAK AYINDA DÖNÜYOR

Alman basınından Bild'in haberine göre; tedavisi olumlu devam eden Fildişi Sahilli oyuncunun, ikinci ameliyatının ardından ocak ayında yeniden çalışmalara başlayabileceği ifade edildi. Haberde, Haller'in ilk etapte fizik ve kondisyon antrenmanlarına başlayacağı belirtilirken, topla çalışmalara ilerleyen süreçte başlayabileceği yazıldı.

Sezon başında 33 milyon euro karşılığında Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan 28 yaşındaki Haller'in, takımın sezon öncesi kampında yapılan tetkiklerde testis kanserine yakalandığı tespit edilmişti.



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