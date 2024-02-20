Sebastian Szymanski'ye Milan kancası!

Milan'ın Fenerbahçe formasıyla bu sezon etkili bir performans sergileyen Sebastian Szymanski ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sebastian Szymanski'ye Milan kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2024 17:09
Fenerbahçe'de bu sezon etkili bir görüntü çizen Sebastian Szymanski, devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Milan, Polonyalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

LİSTENİN BAŞINA YAZILDI

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan devinin, Szymanski'yi ana hedefi olarak belirlediği aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Bu sezon çıktığı 39 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergilediğine vurgu yapılan oyuncu ile birçok önemli kulübün ilgilendiği ifade edildi.

YAZIN HAMLE YAPACAKLAR

Milan'ın dışında Napoli ve Real Sociedad'ın da oyuncuyu izlediğini ve yaz transfer döneminde hamle yapabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis ödediği Szyamanski ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery