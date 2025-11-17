17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Sebastian Szymanski'nin dönüş tarihi!

Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin ne zaman sahalara döneceği belli oldu.

calendar 17 Kasım 2025 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Yıldız oyuncu, Avrupa'da Ferencvaros ve Brann maçlarının yanı sıra; ligdeki; Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir ve Konyaspor mücadelelerini de kaçıracak.

Sebastian'ın 21 Aralık'taki Eyüpspor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
