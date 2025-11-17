Sebastian Szymanski'nin dönüş tarihi!

Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Yıldız oyuncu, Avrupa'da Ferencvaros ve Brann maçlarının yanı sıra; ligdeki; Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir ve Konyaspor mücadelelerini de kaçıracak.
Sebastian'ın 21 Aralık'taki Eyüpspor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Yıldız oyuncu, Avrupa'da Ferencvaros ve Brann maçlarının yanı sıra; ligdeki; Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir ve Konyaspor mücadelelerini de kaçıracak.
Sebastian'ın 21 Aralık'taki Eyüpspor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.