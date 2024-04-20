Sebastian Szymanski'nin 100'ü gülmüyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için 2024 yılı kabus gibi geçiyor.
100 GÜNDÜR GOLÜ YOK
Sarı-Lacivertliler'in sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, 10 Ocak'taki Konyaspor maçından sonra fileleri havalandıramadı. Son 17 resmi maçta gol atma başarısı gösteremeyen Szymanski'nin 100 gündür golü yok.
Yıldız futbolcu, Sivasspor maçında şanssızlığına son vermek istiyor. Polonyalı oyuncu, Olympiakos maçında İrfan Can'ın attığı golün asistini yaptı.
105 dakika sahada kalan Szymanski, şut denemelerinde başarılı olamadı, 4 vuruşunda da çerçeveyi bulmadı. Yıldız futbolcu savunmasına önemli katkı yaparak 3 top kaptı ve 2 şut engelledi.
100 GÜNDÜR GOLÜ YOK
Sarı-Lacivertliler'in sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, 10 Ocak'taki Konyaspor maçından sonra fileleri havalandıramadı. Son 17 resmi maçta gol atma başarısı gösteremeyen Szymanski'nin 100 gündür golü yok.
Yıldız futbolcu, Sivasspor maçında şanssızlığına son vermek istiyor. Polonyalı oyuncu, Olympiakos maçında İrfan Can'ın attığı golün asistini yaptı.
105 dakika sahada kalan Szymanski, şut denemelerinde başarılı olamadı, 4 vuruşunda da çerçeveyi bulmadı. Yıldız futbolcu savunmasına önemli katkı yaparak 3 top kaptı ve 2 şut engelledi.
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