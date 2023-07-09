Sebastian Szymanski için Galatasaray devreye girdi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer yarışlarına bir yenisi daha eklendi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'ya Galatasaray'da talip oldu. Hollanda basınının Rus kaynaklara dayanarak verdiği haberde, iki ezeli rakibin Szymanski için yarıştığı kaydedildi.
SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?
10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Szymanski, 2019'da Legia Varşova'dan 5.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'ya transfer oldu. 10 numara oynayan ve geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 40 maçta 10 gol, 7 asist üretti. Başarılı isim, 24 kez de milli takım formasını giydi.
9 GOL 4 ASİST
Sebastian Szymanski geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 müsabakada 1972 dakika süre buldu. 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'ya Galatasaray'da talip oldu. Hollanda basınının Rus kaynaklara dayanarak verdiği haberde, iki ezeli rakibin Szymanski için yarıştığı kaydedildi.
SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?
10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Szymanski, 2019'da Legia Varşova'dan 5.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'ya transfer oldu. 10 numara oynayan ve geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 40 maçta 10 gol, 7 asist üretti. Başarılı isim, 24 kez de milli takım formasını giydi.
9 GOL 4 ASİST
Sebastian Szymanski geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 müsabakada 1972 dakika süre buldu. 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.