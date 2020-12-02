7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2021'den itibaren 'en az 2 yıl boyunca' Formula 1'de yarışacak.



Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişen Mick Schumacher, Formula 1'de yarıştığı andan itibaren Ferrari motoru kuran ve İtalyan devi ile yakın ilişkilerde bulunan Amerikan takımı Haas Racing adına yarışacak.



Uzun süredir Romain Grosjean ve Kevin Magnussen gibi iki tecrübeli pilotla yarışan Haas, Nikita Mazepin ile birlikte Mick Schumacher'i de tercih ederek iki çaylak pilot ile yola devam etme kararı almış oldu.



BASAMAKLARI TEK TEK ÇIKTI



21 yaşındaki sürücü, babası Michael Schumacher'in desteği ve kartinge başlamasıyla birlikte motor sporları kariyerine başladı.



Ferrari Sürücü Akademisi'ne geçen Mick Schumacher, basamakları tek tek çıktı. Formula 4 İtalya, Formula 3 Almanya serilerinde yarışan genç pilot, Formula 2'ye yükseldi. Prema Racing adına yarışan Mick Schumacher, aracı kötü olsa da ilk sezonunda topladığı puanlarla orta sırada yer aldı.



Prema'yı bu sezonFormula 2'nin zirvesine taşıyan Mick Schumacher, 1 yarış hafta sonu kala Formula 2'de de zirvede yer alıyor.



STEINER: "OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERİ YENDİ"



Mick Schumacher'in seçilmesiyle ilgili konuşan Haas takım patronu Günther Steiner, "Formula 2, uzun süredir yetenekli pilotların kendilerini kanıtladıkları yer aldı. Mick, 2020'de yarışlar kazandı, podyuma çıktı ve olağanüstü yetenekleri birçok kez mağlup etmeyi başardı. Performansıyla Formula 1'e geçmeyi hak etmişti. 2021'deki aracımızı değerlendirdiğimizde, yeni bir yeteneği yetiştirme fırsatımız olduğunu görüyoruz. Haas'ın uzun vadede büyümesi için Nikita Mazepin ile birlikte Mick Schumacher'i de alarak gerekli temelleri atıyoruz. Mick'i pistte görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.



MICK: "BANA GÜVENDİLER!"



Mick Schumacher ise Haas'a gitmesiyle ilgili olarak, "Gelecek yıl Formula 1'de yarışacak olmak beni mutlu ediyor. Sadece kelimeleri bulamıyorum. Haas'a, Scuderia Ferrari'ye ve Ferrari Sürücü Akademisi'ne bana güvendikleri için teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.



