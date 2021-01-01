Schröder: "LeBron ve AD yokken, yaklaşımımız tamamen değişmeli"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, LeBron James ve Anthony Davis oynamadığı sürece, Lakers'ın oyuna yaklaşımını yeniden elden geçirmesi gerektiğini söyledi.



Schröder, Lakers'ın Phoenix Suns'a geçtiğimiz gece 94-111'lik skorla yenilmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:



"Onlarla sahada daha önce oynama şeklimizi düşünürsek, şimdi tamamen tersi olacağını düşünüyorum. Topu hareket ettirmemiz ve daha hızlı oynamamız gerekiyor. Savunma tarafında daha sert olmalıyız. Ve evet, sahaya gelen herkesin şutuna güvenmesi veya savunma tarafında oyunu etkilediğinden emin olması gerekiyor."



"LeBRON, NE KADAR ÖNEMSEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"



Schröder ayrıca James'in ayak bileğine bir MR ve röntgen çektirdikten birkaç saat sonra takım uçuşuna katılarak, dün gece Phoenix Suns Arena'da benchte ekibinin yanında olması hakkında da şöyle konuştu:



"Bu organizasyonu ne kadar önemsediğini gösteren bir durum. Kariyerimde çoğu kez, oyuncuların sakatlandıklarında takımla yolculuğa çıkmadıklarına şahit oldum. Ve onun gibi, tarihin en iyilerinden birinin sakat olmasına rağmen benchte bizimle oturuyor olması, benim için ve bu takımdaki diğer tüm oyuncular için çok şey ifade ediyor."



