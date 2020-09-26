Schalke'nin yüzü gülmüyor! 253 günlük hasret...

Bundesliga'da 2. hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Werder Bremen, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.



Karşılaşmada Werder Bremen'in golleri; 22., 37. ve 59. dakikalarda Fullkrug'dan geldi. Schalke'nin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.



Werder Bremen, bu sonuçla beraber bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. İlk hafta Bayern Münih karşısında 8-0 kaybeden Schalke 04 ise henüz puanla tanışamadı.



Bremen ekibi Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında Arminia Bielefeld ile karşılaşacak. Schalke 04 aynı haftada RB Leipzig'e konuk olacak.



OZAN KABAK KIRMIZI KART GÖRDÜ



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Ozan Kabak, 58. dakikada penaltıya sebep olan faul yaparken sarı kart gördü. Genç stoper oyuncusu, 84. dakikada bir sarı kart daha görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.



253 GÜN OLDU



Schalke 04, Bundesliga'da son galibiyetini 17 Ocak'ta Mönchengladbach'ı 2-0 yenerek almıştı. Mavi-Beyazlıların son galibiyetinin üzerinden tam 253 gün geçti.



Schalke bu süreçte çıktığı 18 lig maçının 12'sinde kaybetti ve 6'sında beraberliğe razı oldu.



