Savunma değişimi Uğurcan Çakır'ı etkiledi!

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır son yıllarda savunma hattında sürekli yaşanan değişimden olumsuz yönde etkilendi. Son iki sezonda bordo-mavili takımın savunmasında 18 farklı isim görev aldı.
A Milli Takım'ın Avusturya'ya 6-1 yenildiği özel maçtan sonra sert eleştirilere hedef olan Uğurcan bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta kalesinde 37 gol gördü.
Milli kaleci geçen sezon 31 maçta 48 gole engel olamamıştı. Uğurcan şampiyonluk sezonunda ise 36 lig maçında 33 gole izin verirken, 11 müsabakada rakiplerine gol şansı tanımamıştı.
Uğurcan Çakır geçen sezonki stoper ikilisi Edgar ve Vitor Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı. Aynı dili konuşan Edgar ve Hugo'nun savunmada yakaladığı istikrar Uğurcan'ın performansına da olumlu yansımıştı. Bu arada Karadeniz ekibi dün yaptığı idmanla Sivasspor mesaisine devam etti.
A Milli Takım'ın Avusturya'ya 6-1 yenildiği özel maçtan sonra sert eleştirilere hedef olan Uğurcan bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta kalesinde 37 gol gördü.
Milli kaleci geçen sezon 31 maçta 48 gole engel olamamıştı. Uğurcan şampiyonluk sezonunda ise 36 lig maçında 33 gole izin verirken, 11 müsabakada rakiplerine gol şansı tanımamıştı.
Uğurcan Çakır geçen sezonki stoper ikilisi Edgar ve Vitor Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı. Aynı dili konuşan Edgar ve Hugo'nun savunmada yakaladığı istikrar Uğurcan'ın performansına da olumlu yansımıştı. Bu arada Karadeniz ekibi dün yaptığı idmanla Sivasspor mesaisine devam etti.
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