Savic'ten Batagov övgüsü

Stefan Savic, uzun süren sakatlık döneminden sonra performansıyla göz dolduruyor. Takımın saha içi liderlik görevini üstlenen ve tüm oyunculara yardımcı olmaya çalışan Karadağlı oyuncu, Batagov'un performansını çok beğeniyor. Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid gibi çok önemli kulüplerde forma giyen 34 yaşındaki Savic, Batagov'a da tavsiyelerde bulundu. Deneyimli stoper, Batagov ile oynamaktan keyif aldığını belirterek, "Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ancak bazen gençliğin verdiği heyecanla çok daha fazlasını yapayım düşüncesi var. Daha yolun başında, ancak en iyi yerlere gelecek potansiyeli var. Gerçekten çok iyi bir oyuncu" dedi.