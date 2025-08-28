Savic: 'Fatih Tekke çok hırslı'

"HOCAMIZ GENÇ VE HIRSLI"

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftada 9 puan elde eden Tabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, puanlar kazandıkça gelecek haftalarda daha iyi futbol oynayacaklarını söyledi.Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın deneyimli oyuncusu Savic, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Savic, ilk 3 haftada çalıştıklarının meyvesini aldıklarını belirterek,dedi.Savunma oyuncularının birbirini tanımalarının da bunda etkili olduğunu anlatan Savic,ifadelerini kullandı.Savic, dünyanın en iyi ve bilinen teknik direktörleriyle çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:Savic, geçen sezon başı kampa katılmadığını, bunun da kendisini etkilediğine değinerekdiye konuştu.Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisinden istediklerini hafta boyunca çalıştıklarını vurgulayan Savic,dedi.Savic, Samsunspor ile oynayacakları maçısözleriyle değerlendirerekdeğerlendirmesinde bulundu.