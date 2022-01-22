Sassuolo CEO'su: 'Kaan Ayhan Sassuolo'da kalacak'

Transferin gözde isimlerinden olan ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği belirtilen Kaan Ayhan'ın durumu belli oldu. Milli futbolcu için kulübü Sassuolo'dan resmi açıklama geldi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 27 yaşındaki stoperi kadrolarına katmak istediklerini itiraf etmiş, "Kaan Ayhan için devre arasında takımındaki durumuna göre girişimde bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Trabzonspor'un da oyuncunun peşinde olduğu, Edgar Ie'nin yerine mutlaka bir transfer yapmak isteyen bordo-mavililerin, yerli isimlere çevirdiği rotasında Kaan Ayhan için şartları zorlanacağı belirtilmişti. Kaan Ayhan'ın 2024'e dek geçerli sözleşmeyle bağlı olduğu kulübü Sassuolo'nun merakla beklenen tavrı belli oldu ve iki kulübün gündemindeki futbolcunun durumu netleşti.



"KAAN AYHAN TAKIMDA KALACAK"



Sassuolo Kulübü'nün CEO'su Giovanni Carnevale, konuyla ilgili olarak Skorer'in yönelttiği soruyu yanıtladı. İtalyan yönetici, 'Kaan için teklifleri değerlendirecek misiniz?' şeklindeki sorumuza 'Kaan Ayhan takımda kalacak' yanıtını verdi. Serie A'da bu sezon 12 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, son Cagliari karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı.



