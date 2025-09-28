Sassuolo, 3 puanı 3 golle aldı!

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo, evinde Udinese'yi ağırladı.
Mapei Stadium'da oynanan mücadeleyi Sassuolo 3-1 kazandı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Armand Lauriente, 12. dakikada Ismael Kone ve 81. dakikada Edoardo Iannoni kaydetti. Udinese'nin tek golü 55. dakikada Keinan Davis'ten geldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 76 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo, ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Udinese ise 7 puanda kaldı.
Sassuolo, Serie A'nın 6. haftasında Hellas Verona deplasmanına gidecek. Udinese ise evinde Cagliari'yi ağırlayacak.
Mapei Stadium'da oynanan mücadeleyi Sassuolo 3-1 kazandı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Armand Lauriente, 12. dakikada Ismael Kone ve 81. dakikada Edoardo Iannoni kaydetti. Udinese'nin tek golü 55. dakikada Keinan Davis'ten geldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 76 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo, ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Udinese ise 7 puanda kaldı.
Sassuolo, Serie A'nın 6. haftasında Hellas Verona deplasmanına gidecek. Udinese ise evinde Cagliari'yi ağırlayacak.