Sarunas Jasikevicius: ''Bir yerde zinciri kırdık''

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ilk maçında konuk olduğu Monaco'yu 95-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Maçın ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe TV'ye konuştu.



Jasikevicius maçla ilgili, "İyi başlamadık; hem mental hem de fiziksel olarak. Ne olursa olsun maçın içinde kaldık ve bir şekilde basketbolu iyi oynamaya başladık. Ama şu anda kötü basketboldan bahsetmek istemiyorum. Önemli olan 3 maçı kazanabilmemiz. Diri vücutla dinlenmiş oyunculara ihtiyacımız var. Oyuncular oynamaları gereken basketbolu oynamadıklarını anladılar. Bir yerde zinciri kırmış olduk ama 3-4 kere geri gittik ve geldik. En sonunda bir yolunu bulabildik." değerlendirmesini yaptı.







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