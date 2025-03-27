Sarunas Jasikevicius: "Baskonia, geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri."

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı konuk edeceği mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'Baskonia, geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri.'
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27 Mart 2025 16:46
Basketbol THY Euroleague'in 32. haftasında cuma Baskonia'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinin geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Jasikevicius, Baskonia'nın hücum anlamında çok etkili olduğunu aktararak, "Baskonia geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri ve ilk önce bunu durdurmamız gerekiyor. Marcus Howard inanılmaz bir ritimle oynuyor, harika bir formda ve her zaman hücum ribaundu alabilecek yeteneklerle çevrili." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre ise çift maç haftasında olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normal sezonda 3 maç kaldı ve odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önceki maçta onlara yenilmiştik, bu yüzden bu maçı kazanmamız önemli. Salı günü evimizde harika bir kalabalık vardı. Cuma da aynı şekilde gelip bizi desteklemelerini bekliyor olacağız."

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