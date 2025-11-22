21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-1
21 Kasım
Valencia-Levante
1-0
21 Kasım
Nice-Marsilya
1-5
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-0
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Saras Jasikevicius: "Üçlüklerle kontrolü geri aldık"

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan'ı 99-87 mağlup etti .

22 Kasım 2025 01:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Saras Jasikevicius: 'Üçlüklerle kontrolü geri aldık'
EuroLeague'in 12. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'ı 99-87 mağlup etti ve ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de başantrenör Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Saras Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde:


"Partizan'ın üçüncü çeyrekte reaksiyon vereceğini biliyorduk. Açıkçası ilk 3-4 dakikada basit hatalar yaptık ve maçın kontrolünü tamamen kaybettik. Partizan'a kolay sayılar verdik. Sonrasında ise bulduğumuz üçlüklerle oyunun kontrolünü geri aldık. Nico'nun üst üste iki üçlüğü çok kritikti. Yine de savunmada kontrolü tamamen kaybettik ve Partizan'ın göstereceği malum olan reaksiyona karşılık veremedik."

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
