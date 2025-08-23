Santiago Gimenez, Fenerbahçe'nin radarında

Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelsson Semedo, Dorgeles Nene ve son olarak Edson Alvarez'i katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.





ROTA MILAN





Sarı-lacivertliler, bu kez gözünü Milan'ın Meksikalı golcüsüne çevirdi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR





Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Santiago Gimenez'in durumunu yakından takip ediyor. Meksikalı oyuncuya Premier Lig ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtildi.





PİYASA DEĞERİ





İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcünün piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde.





PERFROMANSI





Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan Milan'a transfer olan Gimenez, iki takımda toplam 38 maçta forma giydi ve 22 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



