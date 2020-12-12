Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.
Paylaşımda, ligde yarın Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.
Paylaşımda, ligde yarın Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.