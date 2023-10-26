29 Ekim

Şanlıurfaspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor!

Şanlıurfaspor, Giresunspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor!
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26 Ekim 2023 16:36
Trendyol 1. Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen ve son 2 maçını kaybeden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın oynayacağı Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Ligde oynadığı son 7 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.

İrfan Buz yönetiminde oynadığı 2 maçı da kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Şanlıurfaspor, şu ana kadar topladığı 9 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Ligde 10. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak Şanlıurfa temsilcisi, bu müsabakayla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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