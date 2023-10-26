Şanlıurfaspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor!

Trendyol 1. Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen ve son 2 maçını kaybeden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın oynayacağı Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.
Ligde oynadığı son 7 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.
Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.
İrfan Buz yönetiminde oynadığı 2 maçı da kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
Şanlıurfaspor, şu ana kadar topladığı 9 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.
Ligde 10. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak Şanlıurfa temsilcisi, bu müsabakayla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.
Ligde oynadığı son 7 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.
Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.
İrfan Buz yönetiminde oynadığı 2 maçı da kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
Şanlıurfaspor, şu ana kadar topladığı 9 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.
Ligde 10. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak Şanlıurfa temsilcisi, bu müsabakayla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.