Şanlıurfaspor TFF 2. Lig'e düştü!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Çorum FK ile Şanlıurfaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Corum FK 2-1 kazandı.



Konuk ekip Şanlıurfaspor, 41. dakikada Bouly Sambou'nun golüyle öne geçerken, ev sahibi Çorum FK bu gole 78. dakikada Ali Akman ile yanıt verdi. 88. dakikada golü iptal edilen Şanlıurfaspor, 90+9. dakikada Suat Kaya'dan yediği golle maçı 2-1 kaybetti ve TFF 2. Lig'e düştü.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Çorum FK, ligde üst üste 3. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı ve puanını 54'e yükseltti.



Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Şanlıurfaspor ise 40 puanda kaldı ve ligde 18. sırada yer aldı. Manisa FK'nin Bandırmaspor karşısında 1-1 berabere kalması sebebiyle Şanlıurfaspor'un küme düşmesi kesinleşti.



Stat: Çorum Şehir



Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfi Aydın, Hasan Erdoğan



Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Landre (Dk. 61 Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Diniyev), Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya)



Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Kappel (Dk. 69 Safa Kınalı), Akabueze (Dk. 83 Okyere), Sambou, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Hakan Erçelik), Alpay Çelebi, Ogundu, Begic, Çağrı Giritlioğlu



Goller: Dk. 41 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 78 Ali Akman, Dk. 90+7 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)



Sarı kartlar: Dk. 43 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 80 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 90+2 Begic (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 57 Kadir Seven, Dk. 90+2 Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)