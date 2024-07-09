Şanlıurfaspor, Mehmet Yüksel'i kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Mehmet Yüksel'i kadrosuna kattı
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09 Temmuz 2024 17:20
 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i renklerine bağladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımından 22 yaşındaki sağ kanat Mehmet Yüksel ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

İmza törenine, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

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