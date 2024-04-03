Şanlıurfaspor galibiyetle moral buldu

Trendyol 1. Lig ekibi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, Sakaryaspor maçı ardından 3 puanla takıma moral

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor galibiyetle moral buldu
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03 Nisan 2024 17:21
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, Sakaryaspor karşısında alınan 3 puanla moral bulduklarını söyledi.

Yükselir, AA muhabirine, Sakaryaspor karşısında takımın özellikle ilk yarı çok iyi oynadığını söyledi. İlk yarı 2 gol bulduklarını ve daha fazlasını kaçırdıklarını ifade eden Yükselir, şöyle konuştu:

"İkinci yarı doğal olarak takım daha çok skoru korumak istedi. Çok güçlü ve şampiyonluk hedefi olan bir takımı yenmek takımımız adına çok güzeldi. Sakaryaspor karşısında alınan 3 puan takım adına iyi bir moral oldu ve kendilerine olan güvenlerini arttırdı. Bu takım bundan sonra her takımdan puan veya puanlar alacaktır diye düşünüyorum. Haftaya Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağımız maçtan da 3 puanla dönmek istiyoruz. İnşallah bu sezon ligde kalacağız ve yaptığımız hatalardan dersler çıkaracağız."

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