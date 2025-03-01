Şanlıurfaspor, Doğu Derbisinde 4 golle galip!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlırfaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlırfaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.



İlk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapatan Şanlıurfaspor'un maçtaki golleri; 7. dakikada Zach Muscat, 22. dakikada Uchenna Ogundu, 39. dakikada Kwasi Wriedt ve 79. dakikada Cağrı Giritlioğlu'ndan geldi.



Ligde 9 maç aradan sonra skor üretebilen Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Halil İbrahim Atçı kaydetti.



OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte ligde 33 puana yükselen Şanlıurfaspor, maç fazlasıyla küme hattının bir basamak üstüne çıkarken Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada. Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Yunus Dursun, Sabri Öğe, Ferhat Çalar



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik (Dk. 46 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Talha Garip (Dk. 66 Halil İbrahim Atcı), Muhammed Göktürk Gök, Eymen Avcı (Dk. 46 Ömer Çağrı Ataş), Furkan Söyler, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu (Dk. 46 Enes Nas), Umut Taniş, Erey Şişman, Enes Savucu (Dk. 80 Kürşat Yılmaz Selamoğlu)



Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Camoğlu, Zach Muscat (Dk. 46 Alpay Çelebi), Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Ogundu (Dk. 76 Seyit Gazenfer), Hakan Erçelik, Akabueze (Dk. 46 Begic), Safa Kınalı, Ahmet Yazar (Dk. 57), Wriedt (Dk. 46 Sambou)



Goller: Dk. 7 Zach Muscat, Dk. 22 Ogundu, Dk. 39 Wriedt, Dk. 79 Çağrı Giritlioğlu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 82 Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 32 Hakan Erçelik (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 12 Yiğit Ulaş, Dk. 29 Furkan Söyler, Dk. 59 Enes Nas (Yeni Malatayspor), Dk. 34 Wriedt, Dk. 43 Zach Muscat, Dk. 75 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)









