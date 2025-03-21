Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da bir ayrılık gelişmesi yaşandı.



Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.







