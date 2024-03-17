Şanlıurfaspor: ''Bunu avantaja çevirmeliyiz''

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor: ''Bunu avantaja çevirmeliyiz''
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17 Mart 2024 20:09
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, deplasmanda 6-0 kazanılan Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cihat Arslan, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya baskılı başladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Giresunsporlu gençlerin çabasını da alkışlamak lazım. Mutluyum ama çok da sevinç yaşadığımızı söyleyemem. Giresunspor karşısında bu sahada bu skoru almak kolay değil. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Biz de bu ligde tutunma adına bir moral yakaladık. Bunu avantaja çevirmek zorundayız"

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