Şanlıurfaspor: ''Bunu avantaja çevirmeliyiz''

Cihat Arslan, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.



Karşılaşmaya baskılı başladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:



"Rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Giresunsporlu gençlerin çabasını da alkışlamak lazım. Mutluyum ama çok da sevinç yaşadığımızı söyleyemem. Giresunspor karşısında bu sahada bu skoru almak kolay değil. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Biz de bu ligde tutunma adına bir moral yakaladık. Bunu avantaja çevirmek zorundayız"





ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, deplasmanda 6-0 kazanılan Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.